Ющенко: внешняя политика Украины останется неизменной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что внешняя политика Украины останется неизменной.

Как сообщили в пресс-службе Президента, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении во время приема для представителей дипломатического корпуса.

«Внешняя политика Украины останется неизменной. Прежде всего, это касается европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, что с преодолением последствий экономического кризиса Украина снова будет среди европейских лидеров по темпам развития национальной экономики, притоку прямых иностранных инвестиций», - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, обеспечение условий для экономического развития потребует настойчивой работы по удержанию макроэкономической стабильности. Ее важным элементом остается сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Он заверил, что будет продолжено активное сотрудничество Украины с НАТО по выполнению годовых национальных программ. «Одна из главных задач, которые мы должны решить в ближайшее время, – это надежное международное гарантирование национальной безопасности Украины. Мы нацелены на поиск всех возможных форматов, включительно с теми возможностями, которые содержались в Будапештском меморандуме 1994 года», - сказал Президент.

Он также заверил, что Украина не будет уменьшать усилия, направленные на борьбу с международным терроризмом и преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотиков, торговлей людьми. «Я рад, что позитивный отзыв получили наши инициативы по координации международных усилий в борьбе с пиратством, выдвинутые в ходе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил намерения в отношениях с Соединенными Штатами Америки активно наполнять практическим содержанием наше стратегическое партнерство, высказался за возобновление конструктивного партнерства с Российской Федерацией.

«Наши друзья и партнеры – не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии, Африке, Южной Америке, Австралии. Мы придаем большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с каждой из стран и международных организаций, которые вы представляете. Верю, что в этом Украина всегда будет находить ваше понимание и поддержку», - сказал Президент.