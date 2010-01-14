Главное на 14 января (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1860 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0870/8,1030 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума – 8,0735/8,0890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей и покупкой долларов США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2765/0,2780 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2752/0,2760 грн./рубль. К закрытию цены достигли значений 0,2744/0,2753 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,49 рублей за доллар (-0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4522/1,4524 долл./евро, а к 15:15 упали до 1,4490/1,4492 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8190/11,8835 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,7355/11,7585 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,6910/11,7175 грн./евро.

Национальный банк Украины планирует предоставлять коммерческим банкам рефинансирование в виде стабилизационных и стимулирующих кредитов.

Это предусмотрено в разработанном Нацбанком проекте Положения о предоставлении НБУ кредитов банкам с целью стабилизации их работы и стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры, текстом которого располагает УНИАН.

Предполагается, что Нацбанк будет предоставлять стабилизационный кредит с целью создания условий для своевременного выполнения обязательств коммерческого банка перед клиентами, избежания нежелательных последствий, которые могут привести к угрозе безопасности доверенных такому банку средств, в случае реальной опасности стабильности его работы.

Стабилизационные кредиты предлагается предоставлять сроком на один год (как одноразово, так и в форме кредитной линии) банкам, которые разработали программу финансового оздоровления.

Проектом предусматривается, что Национальный банк имеет право во время предоставления стабилизационного кредита установить ограничение относительно деятельности банка, в частности, путем назначения куратора банка, установления к банку дополнительных требований.

Стимулирующие кредиты Нацбанк предлагает предоставлять с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры и содействия банку в возобновлении процесса кредитования долгосрочной экономической программы отечественного товаропроизводителя.

Стимулирующие кредиты планируется предоставлять только тем банкам, которые соответствуют установленным Нацбанком критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Новости ТЭК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА по поручению Президента Виктора ЮЩЕНКО приняла участие в Батумской энергетической конференции «Развитие Южного коридора – развитие поставок энергоносителей из Каспийского региона», которая проходит в г. Батуми (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ, во время выступления секретарь СНБО отметила, что Украина, которая является одним из основателей инициативы по развитию многостороннего сотрудничества стран Каспийско-Черноморско-Балтийского региона, неотступно отстаивает принципы усиления энергетической безопасности стран-участниц и Европы в целом.

Оценивая ситуацию в регионе, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что современная ситуация безопасности в Каспийском, Черноморском и Балтийском регионах характеризуется наличием политических и экономических рисков на пути реализации энергетических проектов. Эти тенденции отслеживаются в локальных конфликтах и при анализе геополитических стратегий РФ, США и ЕС в отношении отмеченных регионов.

Следовательно, Киев убежден, что в настоящее время необходимо устранить препятствия повышению уровня энергетической безопасности в регионе. Среди них: зависимость от поставок энергоносителей из одного источника, непрозрачность механизмов ценообразования на энергоносители, использование монопольного положения как рычага политического и экономического давления, подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

В этом контексте, по ее словам, необходимо сосредоточить внимание на уменьшении односторонней зависимости потребителей от производителей энергоресурсов, которая превратилась в проблему многостороннего формата.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что последующую политизацию проблемы можно предотвратить, лишь прибегая к равноправному диалогу между поставщиками, транзитерами и потребителями углеводородов, а также опираясь на их взаимную ответственность.

При этом важной составляющей обеспечения энергетической безопасности и независимости любого государства является диверсификация источников энергоснабжения, а также стабильность и гарантированность транзита энергоносителей. Зависимость от поставок энергоносителей из других стран и необходимость обеспечения бесперебойного энергоснабжения побуждает европейское сообщество уделять значительное внимание вопросам разработки действенных механизмов укрепления системы общеевропейской энергетической безопасности. В свою очередь, страны, расположенные в центре энергетических маршрутов, должны играть ключевую роль как гаранты энергетической безопасности в диалоге поставщиков и потребителей.

Поэтому в рамках реализации энергетической политики, направленной на утверждение Украины как надежного партнера в энергетической сфере, наше государство активно прорабатывает вопрос организации новых маршрутов транспортировки энергоносителей из Каспийского и Ближневосточного регионов, сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Логическим результатом совместной работы станет объединение энергетических пространств Черноморского, Каспийского и Балтийского регионов на регуляторной базе законодательства ЕС, отметили в СНБО.

Промышленность

Производство легковых автомобилей в Украине в 2009 году, по оперативным данным, сократилось на 83,6% по сравнению с 2008 годом – до 65,646 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 86,5% по сравнению с 2008 годом – до 1318 штук, а производство грузовых автомобилей – на 81,4%, до 2331 штук.

Корпорация «Богдан» в 2009 году, по оперативным данным, сократила выпуск легковых автомобилей на 83,5% по сравнению с 2008 годом – до 14,386 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в 2009 году корпорация «Богдан» также произвела 7 грузовых автомобилей.

Напомним, в июне 2009 года корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. авто Hyundai и Lada, а в 2014 году произвести по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в 2009 году сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 43,958 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «ЗАЗ».

В сообщении отмечается, что в 2009 году «ЗАЗ» сократил производство грузовых автомобилей на 55,4%, или 2526 штук, по сравнению с 2008 годом – до 2034 штук, а также сократил производство автобусов на 67,8%, или 387 штук, – до 184 штук.

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам 2009 г. сократило производство основных видов продукции на 14-16%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», меткомбинат произвел 3,324 млн. тонн готового проката, что на 517 тыс. тонн, или на 15,6%, меньше, чем за 2008 г.

В 2009 г. комбинат выплавил 3,639 млн. тонн стали, что на 716 тыс. тонн, или на 16,4% меньше, чем по результатам 2008 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 3,235 млн. тонн чугуна, что на 540 тыс. тонн, или на 14,3%, меньше показателя 2008 г.

В прошлом году металлургический комбинат произвел 4,525 млн. тонн агломерата, что на 132 тыс. тонн (на 3%) больше, чем в 2008 г.

В ноябре 2009 года промышленное производство в странах зоны евро возросло на 1,0%, по сравнению с октябрем 2009 года, в ЕС-27 – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем 2008 года, в ноябре 2009 года промышленное производство снизилось на 7,1% в зоне евро и на 6,4% в ЕС-27.

В ноябре 2009 года, по сравнению с октябрем 2009 года, производство в энергетическом секторе снизилось на 2,2% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов возросло на 1,8% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования возросло на 0,6% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров возросло на 1,1% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования возросло на 1,8% в еврозоне, и уменьшилось на 0,5% в ЕС-27.

В ноябре, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с октябрем зарегистрирован в Латвии (8,7%), Словении (3,0%) и Эстонии (2,9%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Ирландия (-8,0%) и Португалия (-3,7%).

В ноябре 2009 года по сравнению с ноябрем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 6,2% в еврозоне и на 6,8% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 5,9% в обеих зонах. Производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 1,1% в обеих зонах, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 13,0% в еврозоне и на 11,1% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 8,7% в еврозоне и на 6,2% в ЕС-27.

В ноябре 2009 года, по имеющимся данным, промышленное производство снизилось по сравнению с ноябрем-2008 во всех странах-членах, кроме Польши (7,3%), Румынии (4,4%) и Люксембурга (0,7%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Дании и Финляндии (по “минус” 14,4%), Эстонии (“минус” 13,7%) и Болгарии (“минус” 12,1%).

Агропром

Группа компаний "Кернел" намерена купить контрольный пакет акций Allseeds Group за 42 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации, группа компаний "Кернел" купила холдинг Allseeds Group ("Зерноторговая компания").

«Это крупнейшая сделка на рынке подсолнечного масла в истории Украины», – отмечается в сообщении.

На официальном сайте группы компаний «Кернел» сообщается, что «Кернел» 13 января 2010 года заключила соглашение об опционе на покупку, предоставляющем ей право приобрести контрольный пакет акций группы компаний Allseeds Group.

«Кернел» выплатит денежное вознаграждение в размере 42 млн. долл. за указанный контрольный пакет акций при условии получения компанией разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение и успешного завершения комплексной проверки деятельности группы Allseeds Group, которая проводится в настоящий момент компанией «Кернел».

Транспорт и связь

Первые отключения нелегальных мобильных телефонов в Украине начнутся с 16 февраля, но придерживаясь срока 90 дней с момента получения СМС-сообщения об отключении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

По данным пресс-службы, в некоторых СМИ появилась информация о переносе сроков отключения операторами мобильных телефонов, коды IMEI которых внесены в «серый список».

Поэтому комиссия сообщает, что никаких решений относительно отмены или переноса срока прекращения предоставления телекоммуникационных услуг владельцам мобильных телефонов, которые попали в «серый список», НКРС не принимала.

«Понимая всю ответственность рассылки предупредительных СМС-сообщений, которые могут ввести в заблуждение потребителя и чтобы не допустить ошибочного отключения телефонов, коды IMEI которых были несвоевременно поданы или вообще не поданы операторами в «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для внесения в обобщенную базу данных, комиссия обязала операторов проверить и согласовать с УГЦР «серый список» обобщенной базы данных. После чего продолжится рассылка СМС-сообщений об отключении», - констатировал член НКРС Владимир ЗВЕРЕВ.

(УНИАН)