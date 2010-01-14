Анонс на 15 января

Брифинг и круглый стол на тему: «Сохранение зеленых насаждений Киева - залог экологической безопасности киевлян». Участники: В.Кличко, лидер фракции Блока В.Кличко в Киевраде; Н.Новак, И.Плачков, А.Коваленко, В.Карпунцов - депутаты Киеврады от Блока Кличко; Н.Заименко,директор Национального ботсаду им. Гришко, Т.Черевченко, почетный директор Национального ботсада им. Гришко; Н.Мовчан, зам.министра охраны окружающей природной среды; К.Ситник, академик НАНУ.

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Общественные организации при поддержке Партии регионов Украины будут пикетировать КМУ, Генеральную прокуратуру Украины и Пенсионный фонд Украины с требованием повысить пенсии, перечислив их в соответствии с законом о повышении социальных стандартов.

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Состоится брифинг на тему: «Выгодные вложения личных сбережений в 2010 году: валюта, золото, фондовый рынок, недвижимость». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB.

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Начнет работу Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине» при участии главы правления АК «Киевэнерго» Эдуарда Соколовского. Вопросы: Какова ситуация с тепло- и электроснабжением столицы? Как энергетики борются с непогодой? Что нового Компания предложит киевлянам в этом году?

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Состоится конференция «Рынок недвижимости: итоги 2009 года». Организаторы - АН «Благовест», АН Park Lane и ИАП «Столичная недвижимость». Участники: президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Андрей Шульга, ген.директор АН «Благовест» Ирина Луханина, ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова и директор информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир Германов.

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Пресс-конференция на тему: «Травим вредителей или себя? Смертельные фумиганты. Кто следующий?». Участники: Тамара Подберезняк, президент ВОО «Фумигационная Ассоциация»; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Виталий Апостолов, председатель Госкомпредпринимательства г. Киева; Александр Демус, эксперт в отрасли фумигации.

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В Днепропетровске, на заводе "Мастер-Профи Украина" состоится демонстрация изготовления металлоконструкций навеса НСК "Олимпийский" . Запланировано участие: министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, представителей НСК "Олимпийский", АО ХК "Киевгорстрой", отечественных и заграничных субподрядных и проектных организаций, государственных научно-исследовательских учреждений. В программе: 9-30 - сбор журналистов возле гостиницы "Академия" (ул. Карла Маркса 20); 10-00 - экскурсия по заводу; 11-00 - пресс-конференция при участии министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, президента АО ХК "Киевгорстрой" Василия Можара, руководителей завода "Мастер-Профи Украина". ***

Министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова будет находиться с рабочей поездкой в АРК.

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