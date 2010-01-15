Тимошенко подала иск в суд против Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Печерский районный суд Киева в связи с распространением Президентом Виктором ЮЩЕНКО обвинений в якобы ее причастности к оффшорным компаниям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на заместителя руководителя центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрея ПОРТНОВА.

Он также проинформировал, что Блок Юлии Тимошенко проводит мониторинг всех невыполненных решений судов за весь период пребывания В.ЮЩЕНКО при власти.

По словам А.ПОРТНОВА, рядом судов были приняты решения о том, что В.ЮЩЕНКО распространял клевету, и которые обязали его извиниться перед некоторыми депутатами от БЮТ и Юлией ТИМОШЕНКО.

Народный депутат отметил, что В.ЮЩЕНКО обязательно будет привлечен к ответственности за систематическое невыполнение решений судов, в том числе за распространение клеветы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, В.ЮЩЕНКО назвал оффшоры, куда Ю.ТИМОШЕНКО, по его утверждению, перечислила средства.

Он, в частности, утверждает, что компания ЕЭСУ заработала на газе 2 млрд. 271 млн. 221 тыс. долларов, из них 1 млрд. были перечислены в один из оффшорных банков на Тихоокеанском острове Науну, который находится возле Соломоновых островов. «Для справки хочу сказать, что на этом острове живет 11 тысяч человек, и из Украины осуществляются платежи компанией, которой руководила ТИМОШЕНКО. При этом она показывает, что на варениках живет: кафе, которое работает в Днепропетровске – вареничная – одевает и обувает семью ТИМОШЕНКО», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также рассказал, что в другой оффшорный банк на острове Мэн было перечислено еще более 401 млн. долларов.