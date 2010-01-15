Яценюк призывает Ющенко и Тимошенко снять свои кандидатуры

Кандидат на пост Президента Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК призывает своих конкурентов Виктора ЮЩЕНКО и Юлию ТИМОШЕНКО снять свои кандидатуры с этой избирательной гонки.

Как заявил А.ЯЦЕНЮК в эфире радиостанции «Эра FM», если В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО не на словах, а на деле хотят, чтобы Украина состоялась, если действительно переживают за судьбу страны, они должны снять свои кандидатуры в интересах нового Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он исключил «силовые сценарии» во время выборов-2010, при этом отметив, что «противостояние будет невероятное».

По его словам, в случае выигрыша то ли В.ЯНУКОВИЧА, то ли Ю.ТИМОШЕНКО на выборах, другая сторона не смирится со своим проигрышем. Он подчеркнул, что в случае, если «выигрывает ЯЦЕНЮК», то В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО «быстренько объединяются в парламенте и будут делать все для того, чтобы сказать: «Смотрите, какой хороший у нас молодой кандидат, но за три месяца он не справился с тем, что мы разрушали 18 лет, поэтому давайте его быстренько в импичмент отправим». «Эта троица (ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, ЮЩЕНКО) точно не успокоится», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ должны осознать свою ответственность за будущее страны. «Вряд ли это произойдет, но иногда чудо прозрения все-таки наступает», - отметил он. При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Если идет речь о том, что и ТИМОШЕНКО, и ЮЩЕНКО так переживают за судьбу Украинского государства, что они действительно хотят, чтобы Украина состоялась, если они действительно осознают свои ошибки и понимают, что время для исправления этих ошибок у них закончилось, они должны осознать, что у страны есть возможность стать на новый курс, тогда для них есть только один выход – и ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО должны снять свои кандидатуры». По его мнению, они должны сказать: «Мы хотим нового Президента в стране, мы приняли решение, что против ЯНУКОВИЧА выходит новый кандидат - ЯЦЕНЮК. Мы его поддерживаем». По его словам, в такой ситуации «очень легко спрогнозировать результаты выборов». «Здесь не нужно быть большим политическим технологом», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК признает, что такой сценарий маловероятен. «Эти люди дальше верят в свою непогрешимость. Они дальше верят в свое мессианство. Они дальше думают, что над страной можно экспериментировать», - заявил лидер «Фронта перемен». “Кстати, - добавил он, - ТИМОШЕНКО занимает должность премьер-министра, и вообще странно, почему она борется за должность Президента».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что выборы 2010 года – это выборы, на которых решается, состоится ли Украинское государство. «Если они не на словах, а на деле действительно хотят, чтобы это государство состоялось, тогда стране нужен новый Президент и новый курс, а от них нужна политическая ответственность», - отметил он. При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что «во власть нужно достойно заходить и еще более достойно выходить. Для них пришло время выйти из этой власти».