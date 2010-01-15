ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 января

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Грузия представила новый проект транзита каспийского газа в Европу», в котором пишет - uлава правительства Грузии Ника Гилаури представил в четверг, 14 января, на Международной энергетической конференции в Батуми новый проект транспортировки каспийского газа в Европу…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/gruzija-predstavila-novyj-proekt-tranzita-kaspijskogo-gaza-v-evropu-136084/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Буровая остановка» пишет – падение добычи нефти в Украине достигло угрожающих размеров. В прошлом году нефтяные компании сократили добычу сырья на 6,9%, а крупнейшая из них – "Укрнафта" – вообще на 7,6%. Нефтяники объясняют падение добычи увеличением налоговой нагрузки и истощением действующих месторождений. Эксперты уверены, что в происходящем есть вина и самих компаний – в условиях политической нестабильности и корпоративных конфликтов они предпочли максимально ограничить инвестиции в разведку новых запасов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303654

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Гривну защищают от банков» пишет – девальвационные предвыборные ожидания позволяют банкам зарабатывать на росте курса валюты. Второй день подряд банки могли купить у регулятора доллар по 8,01 грн/$, чтобы продать в киосках по 8,25 грн/$. НБУ разослал 15 банкам телеграмму с требованием снизить курсы валют и угрозой списать с них рефинансирование. Однако банкиры считают, что такими административными шагами регулятору не добиться стабилизации курса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303651

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «ГКЦБФР выходит на биржу» пишет – Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала механизм, призванный защитить национальные интересы Украины на фондовом рынке. Комиссия хочет согласовывать сделки по покупке нерезидентами более 50% акций бирж и депозитариев, а также кандидатуры на должности руководителей всех этих учреждений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303658

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«Газета по-киевски» в материале «Такси вместо маршрутки. Проезд – 5 грн» пишет – в Киеве, оказывается, есть районы, откуда невозможно уехать на общественном транспорте…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/15/081958.html

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«Газета по-киевски» в материале «Чем ближе выборы – тем дороже доллар» пишет - валюта отреагировала на рост политнапряжения: доллар в обменниках вчера продавали по 8,21 грн. Издание поинтересовалось у финансистов, где предел роста «зелененького» и когда он, наконец, утихомирится…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/15/072827.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Водители жалуются, что их отвлекают кандидатские билборды» пишет - автомобилисты сетуют: реклама мешает езде. Рекламисты говорят, что посты ГАИ отвлекают больше…

http://www.segodnya.ua/news/14107234.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Перегрев или волатильность. Что станет толчком для новой волны кризиса…» пишет - основными рисками очередного обвала экономик мира эксперты называют «нефтяные спекуляции» на нью-йоркской бирже, валютную политику Китая и состояние фондового рынка РФ. И не только это...

https://economics.unian.net/rus/detail/32750

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Результаты работы финсектора в 2009 году: арифметика с примесью лукавства» пишет - НБУ обнародовал данные о работе банковской системы в 2009 году. Многие из них настолько противоречивы и любопытны, что напрашивается вопрос, а может это только кажется, что все плохо?..

https://economics.unian.net/rus/detail/32585

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Снова китайская угроза» пишет – полномасштабный кризис с тяжелейшими социально-экономическими последствиями обещает миру в скором будущем очередной доклад Давосского экономического форума…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/15/223023

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Издание «Известия» в публикации «Туркмения вновь смешала карты в газовом бизнесе» пишет – после того как бывшая советская республика Туркмения, занимающая четвертое место в мире по добыче природного газа, в апреле 2008 года поссорилась со своим эксклюзивным покупателем Россией, многие испытывающие газовый голод страны после долгих лет ожидания поняли, что пробил их час. И теперь они в срочном порядке заключают долгосрочные соглашения о поставках природного газа с этим расположенным у берегов Каспийского моря государством…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137349/

(УНИАН)