Число жертв землетрясения на Гаити - около 50 тыс.человек

На Гаити число жертв землетрясения составило, по обнародованным данным гаитянского Красного Креста, около 50 тысяч человек, однако пока это только предварительные прогнозы.

Между тем, по мнению представителей правительства страны, число погибших может достичь 500 тысяч человек. Общее число пострадавших превышает 3 млн. человек, сообщает NEWSru.

Как заявил Президент Гаити Рене ПРЕВАЛЬ, 14 января в стране состоялись первые похороны погибших. Около 7 тысяч жертв землетрясения были захоронены в братской могиле, сообщил он.

На данный момент неизвестна судьба 8-ми из 14-ти сотрудников отделения ЮНЕСКО на Гаити.

На Гаити продолжают прибывать спасатели и гуманитарная помощь со всего мира. Ситуация с доставкой помощи осложняется тем, что в аэропорту Порт-о-Пренса, получившего повреждения в результате землетрясения, нет свободного места для размещения прибывающих лайнеров. Кроме того, самолеты не смогут вылететь обратно из-за ограниченных запасов авиационного топлива.

Вдобавок, по словам мексиканских спасателей, в аэропорту Порт-о-Пренс рухнула башня управления полетами. Также там полностью отключилось электричество.

В этой связи часть самолетов направляется в соседнюю Доминиканскую Республику.

Сотрудники "Врачей без границ", находящиеся в данный момент на Гаити, описывают ситуацию в стране как хаос, говоря о том, что Порт-о-Пренс не в состоянии справиться с масштабами бедствия. Сотни тысяч людей спят на уличах. К врачам поступают пострадавшие с открытыми переломами, травмами головы.

Всемирная организация здравоохранения направляет на Гаити группу из 12 специалистов в области здравоохранения и логистики.

Санитарная обстановка на Гаити катастрофический характер из-за разлагающихся трупов и отсутствия медицинской помощи. Люди отчаялись дождаться помощи и устраивают акции протеста, возводя баррикады из трупов. С наступлением темноты на улицах орудуют мародеры.