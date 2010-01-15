Гаитяне заблокировали улицы телами трупов

Властям одной из самых нищих стран мира Гаити не удается своими силами справиться с захоронением тел погибших, что чревато эпидемией. Ситуацию усугубляют и сами гаитяне. В том, что Порт-о-Пренс лежит в руинах, а число жертв, только по предварительным подсчетам, может доходить до 100 тысяч, они винят правительство своей страны, по их мнению, не предупредившее о землетрясении и не справляющееся с его последствиями. Как сообщает агентство Reuters, жители Порт-о-Пренс в знак протеста заблокировали две городские улицы телами погибших, требуя от властей большей расторопности при оказании помощи.

По свидетельствам очевидцев, которые приводит информагентство, гаитяне действительно не получают практически никакой помощи, разбирая завалы в обесточенном городе при свете карманных фонариков и автомобильных фар.

Пропавшими без вести числятся тысячи человек, среди которых и восемь сотрудников гаитянского филиала ЮНЕСКО. 8 из 14 сотрудников организации числятся пропавшими без вести. Также не известна судьба 160 сотрудников штаб-квартиры ООН в Порт-о-Пренс. По официальным данным, под завалами погибли 36 сотрудников организации, еще 73 получили ранения.

Гаитянские власти получат неотложную экономическую помощь, если таковая потребуется. Страны – участники G-20 готовы оказывать содействие в ликвидации последствий катастрофы. «Мы будем внимательно следить за процессом оказания содействия и восстановления в этой стране», – говорится в заявлении «двадцати». Правительство Канады уже направило населению Гаити $5 млн, а Всемирный банк выделит $100 млн, обсуждается вопрос о создании единого фонда помощи жертвам стихии, передает Газета.RU.

На месте ЧП уже работают их бригады МЧС из США Китая, Испании, Франции, Исландии, Чили, Венесуэлы и Доминиканской Республики, России.