Янукович: Украине нужен надежный Президент
Профессиональный и ответственный
Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украине нужен в первую очередь надежный глава государства.
Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала “1+1”.
По его убеждению, Президент должен быть профессиональным, ответственным и способным выполнять все, о чем говорит и обещает.
“Я не совсем люблю эти ярлыки – “либерал”, “демократ”. Я насмотрелся на своем веку, ведь имею достаточный опыт, и хочу сказать, что для нам более понятны другие понятия», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что очень высоко ценит такое человеческое и профессиональное качество, как надежность.
“А это является залогом успеха в любом вопросе. Украине нужен надежный Президент”, - убежден кандидат на пост главы государства.