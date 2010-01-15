Янукович: Украине нужен надежный Президент

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украине нужен в первую очередь надежный глава государства.

Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала “1+1”.

По его убеждению, Президент должен быть профессиональным, ответственным и способным выполнять все, о чем говорит и обещает.

“Я не совсем люблю эти ярлыки – “либерал”, “демократ”. Я насмотрелся на своем веку, ведь имею достаточный опыт, и хочу сказать, что для нам более понятны другие понятия», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что очень высоко ценит такое человеческое и профессиональное качество, как надежность.

“А это является залогом успеха в любом вопросе. Украине нужен надежный Президент”, - убежден кандидат на пост главы государства.