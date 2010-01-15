В ЕС объем промпроизводства в ноябре вырос на 1%
11:16, 15 января 2010Разное
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ЕС. В ноябре объем промышленного производства в странах еврозоны вырос на 1%, по сравнению с октябрем. В тот же момент, по сравнению с ноябрем 2008 года объем промышленного производства упал на 7,1%.
Комментарий. То обстоятельство, что объем промышленного производства в странах еврозоны еще не вышел на докризисный уровень, не является неожиданностью, скорее наоборот. Восстановление европейской экономики происходит медленно. Положительным фактом является то, что процесс идет и это залог успеха.
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