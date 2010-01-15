В Германии инфляция в декабре п.г. составила 0,8%
11:19, 15 января 2010Разное
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Германия. В декабре 2009 года инфляция составила 0,8%, по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2008 года, потребительские цены в декабре 2009 г. выросли на 0,9%. По итогам 2009 г. рост потребительских цен составил 0,4%, по сравнению с 2008 годом.
Комментарий. Аналитики ожидали большего показателя инфляции, но дефляция в начале 2009 года не позволила это обеспечить. Для Германии низкая инфляция - прежде всего, потеря темпа роста экономики.
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