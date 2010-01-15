В Японии индекс цен производителей промтоваров в 2009 г. упал на 5,3%

Япония. В 2009 году индекс цен производителей промышленных товаров упал на 5,3%, по сравнению с предыдущим годом.

Комментарий. Столь существенное падение цен на промышленные товары наблюдалось более сорока лет назад. Во многом это опасно даже не снижением рентабельности бизнеса, а усилением стагнационных процессов в японской промышленности. Снижение цен «выталкивает» капитал из экономики.