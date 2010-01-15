В США цены на импорт в декабре остались на уровне ноября

США. В декабре 2009 года цены на импорт остались неизменными по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2008 года - увеличились на 8,6%.

Комментарий. Отсутствие роста цен на импортные товары воспринимается плохо. Низкие цены на импорт несут в себе демпинговые ожидания, что крайне отрицательно сказывается на производстве и продаже американской продукции.