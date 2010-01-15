В США цены на импорт в декабре остались на уровне ноября

11:38, 15 января 2010
Разное
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США. В декабре 2009 года цены на импорт остались неизменными по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2008 года - увеличились на 8,6%.  

Комментарий. Отсутствие роста цен на импортные товары воспринимается плохо. Низкие цены на импорт несут в себе демпинговые ожидания, что крайне отрицательно сказывается на производстве и продаже американской продукции.

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