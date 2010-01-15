"Укрнафта" в 2009 г. сократила добычу нефти на 7,6%

Украина. ОАО "Укрнафта" в 2009 году добыло нефти и газового конденсата на 7,6% меньше, чем в 2008 году.

Комментарий. Хочется отметить, что в России упала добыча природного газа, а добыча нефти выросла. В условиях, когда постоянно звучат заявления власти о необходимости покончить с нефтезависимостью от РФ, снижение собственной добычи не поддается смыслу…