20% экономики России находится в тени

Пятая часть экономики России находится в тени.

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ Александр СУРИНОВ в интервью изданию «Российская газета» от 15 января.

«По нашим оценкам, она стала расти, начиная с конца третьего квартала прошлого года, когда начались кризисные явления, когда ухудшилась ситуация на рынке труда. Я думаю, что примерно пятая часть экономики сейчас находится в тени», - сказала А.СУРИНОВ.

По его словам, оценки теневой экономики - не цель Росстата, но косвенный продукт макроэкономических расчетов. «Мы должны оценить валовой внутренний продукт страны, потому что это самый главный измеритель величины национальной экономики. И для нас не важно, в тени производится добавленная стоимость или на свету, или в полутени. Надо все подсчитать», - сказал он.

А.СУРИНОВ отметил, что есть пять так называемых проблемных областей теневой экономики. Первая - это производство товаров и услуг, которые запрещены к производству и реализации на территории страны.

Вторая проблемная область - это так называемое скрытое производство, при котором скрываются его размеры, чтобы уйти или от налогов, или от исполнения, например, трудового законодательства, отметил он.

«Еще есть так называемая неформальная деятельность. Это когда создаются предприятия, которые не регистрируются, но они и не должны регистрироваться. Например, репетиторство», - сказал он.

А.СУРИНОВ добавил, что четвертая зона - это личные подсобные хозяйства населения, плюс все, что производится внутри семьи для себя, а пятая зона связана со слабостью статистических наблюдений.