Сегодня - последний день агитации

Сегодня в Украине - последний день проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидатов на пост Президента.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

В соответствии с календарным планом, проведение предвыборной агитации начинается на следующий день после регистрации кандидата на пост Президента Украины Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем выборов.

По закону “О выборах Президента Украины”, проведение активной агитации (публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных открыток, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост Президента Украины) и распространение политической рекламы со времени прекращения предвыборной агитации запрещается. Предвыборные агитационные материалы снимаются с 24.00 последней пятницы, которая предшествует дню выборов или дня повторного голосования, соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.