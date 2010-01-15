Ющенко не нравится политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО признался, что ему не нравится политика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации своей книги избранных речей «К нации».

«Я хотел бы начать свое выступление с того, что я не политик, я финансист», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что во время пребывания в должности председателя Национального банка Украины пытался быть как можно дальше от политики, но в то же время он не мог не поддерживать национальное движение в Украине.

Говоря о своем премьерстве, В.ЮЩЕНКО отметил, что он, возможно, был первым и единственным премьер-министром, у которого не было своей партии, газеты, биржи, шахты и т.п. «Но я был таким – белая ворона в украинской политике», - сказал он. Вспоминая те времена и тяжелое состояние украинской экономики, В.ЮЩЕНКО отметил, что шел на эту должность как на Голгофу. «Это Голгофа, и это, кстати, то, что будет со следующим премьером, который придет после ТИМОШЕНКО и получит разбитую страну», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, нового премьера должны поддерживать все 47 млн. украинцев. «Это тот должен быть премьер, который должен почистить Авгиевы конюшни», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО сказал, что после премьерства его «привели в политику». Он еще раз отметил, что не является политиком, а хочет быть государственником.

«Я не люблю политики, но нужно понимать, что без политики нельзя построить нацию», - сказал он, отметив, что после прихода в политику можно получить «боль и хамство», и не только по отношению к политику, но и к его семье.

«И мы, политики, должны брать на себя вызовы часто от очень нечестных людей, которые часто воспринимают политику как «кормушку», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня политика очень часто привлекает коррупционеров и криминалитет.

«И ты должен идти в эту грязь только с одной мечтой – не от того, что мне там легче и ты там купаешься, а от того, что перед тобой твоя миссия», - сказал В.ЮЩЕНКО, в который раз подчеркнув, что его приоритетами являются демократия и свобода, единение украинской нации, единая поместная церковь и евроатлантическая интеграция.