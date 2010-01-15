ГЛАВНОЕ на 15 января (день)

Хроника дня

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Экономика

МВФ возобновит помощь Украине после выборов

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд (МВФ) обещает возобновить сотрудничество с Киевом после завершения кампании по выборам Президента. Об этом накануне сказал директор-распорядитель фонда Доминик СТРОСС-КАН, передает Reuters.

"Я уверен, что как только завершится этот привычно неопределенный период выборов, будет возможно возобновить нормальные отношения", - сказал он журналистам.

Первый тур президентских выборов пройдет 17 января, второй назначен на 7 февраля.

Reuters отмечает, что одобренная МВФ в ноябре 2008 года программа stand-by на 16,4 млрд. долл., из которых получено 10,5 млрд. долл., помогла Украине пережить острую фазу экономического кризиса.

Киев рассчитывал к концу прошлого года получить очередной транш на 3,8 млрд. долл., однако в ноябре Д.СТРОСС-КАН сказал, что в условиях жесткого противостояния властей МВФ возобновит работу с Украиной только после выборов.

Помимо политической неопределенности МВФ был недоволен мерами по реформированию финансовой системы и намерениями властей увеличить зарплаты в условиях дефицита финансирования бюджета и роста долга.

Предприятия закончили январь-ноябрь с отрицательным финрезультатом

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2009 года составил «минус» 15 млрд. 578,7 млн. грн. против «плюс» 83 млрд. 401,4 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2009 г. прибыль получили 54,5% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 90 млрд. 993,7 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь завершили 45,5% предприятий Украины, их финрезультат составил 106 млрд. 572,4 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 52,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 36 млрд. 986,4 млн. грн. Прибыль получили 47,8% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 37 млрд. 255,4 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-ноябрь 2009 г. составил 269 млн. грн.

«XXI Век» начинает торги новыми акциями на Лондонской бирже Компания «XXI Век» выпустила в обращение на площадке AIM Лондонской фондовой биржи новые простые акции в количестве 2 068 698, которые будут допущены к торгам с 15 января 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, после выпуска новых простых акций общее количество акций компании составит 40 416 633, из которых 46,56% находятся в свободном обращении.

Компания также отмечает существенное увеличение стоимости акций «XXI Века» с момента восстановления их котировок на бирже 31 декабря 2009 года.

Финансы

НБУ ограничит банкам маржу купли-продажи наличной валюты

Национальный банк Украины предупредил банки, что в случае дальнейшего игнорирования как ориентира усредненного курса гривни может быть установлена предельная маржа между курсом покупки и продажи наличной валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ напомнил, что устанавливать предельную маржу он имеет право в соответствии с поручением Президента Украины относительно принятия мер с целью обеспечения стабильности денежной единицы Украины и банковской системы.

“Национальный банк Украины, исходя из уравновешенной до этого времени политики, которую проводили банки на наличном сегменте валютного рынка Украины, таким правом не воспользовался», - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, регулятор указывает, что результаты анализа статистической отчетности об установленных банками курсах купли-продажи иностранных валют для проведения наличных валютно-обменных операций свидетельствуют о том, что в последнее время разница между курсами составляет от 2% до 5,5%. «Такая ситуация провоцирует возникновение негативных курсовых ожиданий со стороны граждан, что ведет к подрыву доверия к банковской системе, - говорится в телеграмме. - Надеемся, что в дальнейшем со стороны банков будет проводиться взвешенная политика, которая бы обеспечила достижение курсовой стабильности в стране, а не получение мгновенной выгоды от проведения операций с иностранной валютой».

Вчера Нацбанк разослал предупредительные письма руководителям банков, которые не придерживаются показателя средневзвешенного курса гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ноябре 2009 года обязал банки, получившие ресурсную поддержку от НБУ, устанавливать наличный курс покупки-продажи валюты не выше среднерыночного.

«Обязываем банки, получившие кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, не превышающих соответствующий усредненный курс на наличном рынке», – сказано в телеграмме.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Нацбанком как основание для применения соответствующих мер воздействия.

НБУ рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям покупки-продажи наличной иностранной валюты при формировании курса на следующий рабочий день.

До конца года гривня может укрепиться до 7,5 грн./долл.

К концу текущего года можно ожидать укрепления курса гривни до 7,5 грн./долл. на фоне восстановления экономики и стабилизации политической ситуации во втором полугодии.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном экономистом инвестиционной компании Dragon Capital Еленой БИЛАН.

По ее словам, возобновление экономического роста и завершение очередного избирательного цикла будет сопровождаться притоком долгового капитала и ростом прямых иностранных инвестиций в Украину, что в свою очередь создаст предпосылки для укрепления гривни.

"Ожидаемое и критически важное для страны возобновление сотрудничества с МВФ, а также снижение кредитных рисков страны после выборов откроют правительству доступ к источникам внешнего финансирования, включая кредиты Всемирного банка, макрофинансовую помощь ЕС и международные рынки капитала", - отметила Е.БИЛАН.

По ее словам, учитывая умеренный уровень госдолга Украины, оцениваемый на уровне 32% ВВП на конец 2009 г., правительство, по всей видимости, использует в этом году все кредитные возможности для финансирования фискального дефицита, который, как ожидается, достигнет 8% ВВП, включая дефицит Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». "Частный сектор, вероятно, последует примеру государства, хотя внешнее финансирование станет доступным лишь для крупных стабильных компаний нефинансового сектора, в то время как банковская система продолжит выплату внешнего долга", - отметила Е.БИЛАН. Тем не менее, по ее словам, активное привлечение внешнего финансирования в государственный сектор будет способствовать чистому притоку долгового капитала во втором полугодии. Dragon Capital также ожидает увеличения объема прямых иностранных инвестиций благодаря уменьшению политической неопределенности, возобновлению приватизации крупных предприятий и активизации подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

Несмотря на ожидаемый приток иностранной валюты, динамика гривни будет определяться действиями и политикой НБУ, говорится в отчете. «В связи со сменой руководства курсовая политика Нацбанка может измениться, но независимо от того, кто займет главную должность, мы полагаем, что центральный банк будет проводить взвешенную политику, которая позволит сбалансировать позитивные и негативные последствия укрепления гривни», – отметила Е.БИЛАН.

Среди основных потенциальных негативных последствий укрепления национальной валюты аналитики компании называют снижение конкурентоспособности экспорта, локомотива экономического роста, и более медленное восстановление международных резервов НБУ, которые понадобятся для погашения кредитов МВФ начиная с 2012 г. В то же время укрепление гривни положительно повлияет на банковскую систему и динамику инфляции, а также повысит уровень потребительского доверия и будет способствовать переводу долларовых сбережений населения в гривню.

При этом аналитики компании отмечают значительные риски изменения курсового прогноза как в сторону повышения, так и снижения из-за неопределенности, связанной с переформатированием основных институтов власти после выборов и дальнейшими действиями НБУ. «Неспособность украинских властей в сжатые сроки восстановить сотрудничество с МВФ несет основную угрозу снижения наших курсовых прогнозов, поскольку в этом случае правительство лишится доступа к основным источникам внешнего финансирования и будет вынуждено прибегнуть к масштабной монетизации бюджетного дефицита», – говорится в отчете.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,07 грн./долл., что на 0,6% дешевле, чем 14 января, продают – по 8,16 грн./долл., на 0,4% дешевле.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7% по сравнению с 14 января и сегодня составляет 11,66 грн./евро, продажи – на 1%, до 11,88 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,75 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 14 января понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2760 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2711 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,07 грн./долл., продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи снизился на 0,4% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,8% по сравнению с 14 января и сегодня составляет 11,65/11,90 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,70 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 14 января понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2628 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2766 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2711 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 11,592277, к российскому рублю – 0,27191.