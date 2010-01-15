ЦИК сегодня проведет свое очередное заседание

15 января в 16.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, на нем предусматривается рассмотреть, в частности, вопрос о регистрации доверенных лиц кандидатов на пост Президента в территориальных избирательных округах, об изменениях в составе ОИК, а также пакет других финансовых и организационных вопросов по подготовке и проведению президентских выборов 17 января 2010 года и тому подобное.

Аккредитация будет продолжаться до 15.00 15 января по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.