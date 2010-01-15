«Горячие линии» для жалоб избирателей о нарушениях на выборах (дополнено)
15:15, 15 января 2010Разное
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КМУ, СБУ, для журналистов
Ряд госорганов и общественных организаций открыли «горячие телефонные линии», на которые намерены принимать жалобы граждан о нарушениях их избирательных прав в день выборов Президента и после них:
«Горячая линия» Кабинета министров Украины - 0-800-507-309.
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«Горячая линия» Службы безопасности Украины - (044) 235-63-67
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"Горячая линия" для журналистов Института масовой информации и Internews Network - (044) 566-15-34 (Номер действует только в будни и также в дни голосования 17 января и 7 февраля).
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"Горячая линия" для журналистов Ассоциации медиаюристов и НСЖУ - (044) 234-23-57 або електронною поштою:mediapravo@mediapravo.org.ua (Линия будет работать 17 января с 8.00 до 20.00)
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