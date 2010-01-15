Партия Регионов: в Украину прибыли «грузинские боевики»...

Народный депутат, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявляє, что грузинской стороной якобы «было направлено в Украину огромное количество боевиков для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом народный депутат сообщила сегодня на итоговой пресс-конференции на тему «Фальсификациям – нет!».

«Стало известно, что вчера состоялся разговор между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ по поводу того, что грузинской стороной якобы было направлено в Украину огромное количество боевиков для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

По ее словам, «можно говорить о том, что такой разговор имел место, можно говорить о том, что его не было». «Но есть определенные факты. Я получила подтверждение, что вчера в Донецкий аэропорт в 16.50 авиакомпанией Georgian Airlines прибыл чартерный рейс, на борту которого находилось 152 пассажира – исключительно мужчины в возрасте от 25 до 45 лет», - сообщила Е.БОНДАРЕНКО.

По ее словам, прибывшие во время паспортного контроля заявили, что приехали в Украину в качестве международных наблюдателей. В ответ на требование представителей Государственной пограничной службы предъявить удостоверения наблюдателей они заявили, что еще не зарегистрированы. После этого все прибывшие стали письменно подтверждать, что целью их приезда в Украину является «личный визит».

«После этого 152 мужчины организовано покинули здание аэровокзала, сели в ожидающие их автобусы и были доставлены в гостиницы «Дружба» и «Шахтер», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.

Она также сообщила, что сегодня в Донецкий аэропорт поступила заявка о том, что 15 и 19 января ожидается прибытие еще двух чартерных авиалайнеров грузинской авиакомпании аналогичной вместимости.

«Возникает вопрос: что за люди прибывают в Украину из Грузии и зачем они прибывают? Если это международные наблюдатели, то почему они подобраны по определенному возрастному и половому признаку? На эти вопросы нужно дать ответ», - заявила народный депутат.

Е.БОНДАРЕНКО уверена, что «сегодня Украина оказалась на пороге дипломатического скандала».

«Если разговор между ТИМОШЕНКО и СААКАШВИЛИ все же состоялся, то один из его участников совершил акт государственной измены, а второй - акт вмешательства во внутреннюю политику другого государства», - заявила народный депутат.