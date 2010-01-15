СБУ предупреждает банки о возможности лишения лицензий

17:10, 15 января 2010
Разное
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В случае незаконных сделок для выборов

СБУ обратилось в Ассоциацию украинских банков, Киевский банковский союз и другие организации с просьбой предостеречь украинские банки от содействия преступникам, которые используют незаконные финансовые сделки, пытаясь лишить граждан конституционного права свободно проголосовать на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«По каждому разоблаченному факту такой дерзкой попытки использовать финансовую сферу для влияния на свободное волеизъявление граждан СБУ будет информировать Национальный банк Украины, и в случае подтверждения причастности сотрудников банковских учреждений к незаконным сделкам, будет требовать лишить банки-нарушители лицензий на осуществление финансовой деятельности», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

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