СБУ предупреждает банки о возможности лишения лицензий

СБУ обратилось в Ассоциацию украинских банков, Киевский банковский союз и другие организации с просьбой предостеречь украинские банки от содействия преступникам, которые используют незаконные финансовые сделки, пытаясь лишить граждан конституционного права свободно проголосовать на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«По каждому разоблаченному факту такой дерзкой попытки использовать финансовую сферу для влияния на свободное волеизъявление граждан СБУ будет информировать Национальный банк Украины, и в случае подтверждения причастности сотрудников банковских учреждений к незаконным сделкам, будет требовать лишить банки-нарушители лицензий на осуществление финансовой деятельности», - сказала М.ОСТАПЕНКО.