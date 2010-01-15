Тигипко подал иск в суд из-за рассылки SMS-сообщений

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО обратился в Соломенский районный суд города Киева с иском к компании "Астелит" о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с распространением через рассылку SMS-сообщений недостоверной информации, которая компрометирует его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, в случае положительного рассмотрения иска оператору мобильной связи "Lifе" придется публично извиниться перед кандидатом в Президенты.

Кроме того, С.ТИГИПКО считает, что сотовый оператор должен извиниться перед абонентами за самовольное использование их личных телефонов мобильной связи.

Иск был подан 13 января после факта рассылки текстовых сообщений, которые содержат недостоверную информацию в отношении С.ТИГИПКО.