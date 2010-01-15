Главное на 15 января (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0670/8,0960 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0650/8,0820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0615/8,0880 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,86 грн. за швейцарский франк, а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2726/0,2736 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2730/0,2738 грн./рубль. К закрытию цены достигли значений 0,2733/0,2743 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,53 рублей за доллар (+0,04).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4510 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6165/11,6595 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6170/11,6435 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума – 11,5930/11,6340 грн./евро.

Золотовалютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в 2009 году выросли еще на 453 миллиарда долларов (23,3%), составив 2,399 триллиона долларов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Для сравнения, резервы России, занимающей по этому показателю третье место в мире (на втором - Япония), сейчас составляют около 440 миллиардов долларов.

Только в четвертом квартале 2009 года рост резервов КНР составил 126 миллиардов долларов (в третьем квартале - 141 миллиард).

Резервы выросли в первую очередь из-за торгового профицита КНР, а также продолжающегося притока инвестиций в страну. Кроме того, влияет и переоценка стоимости евро и иены, которые, наряду с долларом, являются резервными валютами Китая.

Стоит отметить, что в минувшем году Китай активно продавал юани, чтобы поддержать низкий курс своей валюты к доллару. Данный фактор стал одним из основных в увеличении резервов. Из-за этого агрегат денежной массы M2 в декабре 2009 года подскочил на 27,7 процента, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Власти Китая в 2009 году удержали национальную валюту на стабильном уровне 6,83 юаня за доллар. В предыдущие три года курс китайской валюты вырос на 21 процент. Ожидается, что в 2010 году он вновь начнет расти, увеличившись на 5 процентов до 6,5 юаня за доллар.

Китай стал одной из немногих развивающихся стран, чьи золотовалютные резервы, несмотря на кризис, продолжили расти. Для сравнения, в России в 2008-2009 годах резервы сократились на 38 миллиардов долларов, а по сравнению с достигнутым в августе 2008 пиком и вовсе рухнули более чем на 150 миллиардов.

Консолидированная прибыль «ПриватБанка» вместе с дочерними банками и предприятиями по итогам 2009 года составит 1,3 млрд. гривень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Дочерними банками «ПриватБанка» являются: «Москомприватбанк» (Российская Федерация), AS PrivatBank (Латвия), AS PrivatBank (Португалия), «ТаоПриватБанк» (Грузия).

Как объяснили в пресс-службе банка, в состав дочерних предприятий входит ряд фирм, которые работают в сопутствующем направлении основной деятельности «ПриватБанка».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого «Банка регионального развития» (г. Киев) через «ПриватБанк», «Брокбизнесбанк», банк «Хрещатик» и «Укрсоцбанк» с 20 января до 7 марта 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

В сообщении отмечается, что компенсации могут выплачиваться доверенным лицам вкладчиков при наличии нотариально заверенных доверенностей.

На сегодняшнем спецаукционе Национальный банк Украины продавал валюту заемщикам по курсу 7,86 грн. за швейцарский франк.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Сообщаем, что на валютном аукционе Национального банка Украины по продаже швейцарского франка, который состоялся 15 января 2010 года, курс отсечения составлял 7,86 грн. за швейцарский франк. Национальный банк Украины удовлетворял заявки банков на покупку иностранной валюты по курсу отсечения», – говорится в телеграмме, при этом сумма проданной валюты не уточняется.

В декабре 2009 года годовая инфляция (декабрь к декабрю) в зоне евро составляла 0,9% против 0,5% в ноябре, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 1,4% против 1,0% в ноябре-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем, в декабре-2009 была зарегистрирована инфляция 0,3% в еврозоне и 0,2% - в ЕС-27.

В декабре 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-2,6%), Эстонии (-1,9%) и Латвии (-1,4%).

Наибольшая годовая инфляция в декабре 2009 года была зафиксирована в Румынии (5,6%), Литве (4.2%), Венгрии и Польше (по 4,0%).

В декабре 2008 года годовая инфляция составляла 1,6% в зоне евро и 2,2% в ЕС-27.

Промышленность

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам 12 месяцев 2009 г. зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Днепропетровской – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а также в Полтавской, Хмельницкой и Луганской областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. и 7 млрд. 125,2 млн. грн. соответственно.

Кабинет министров Украины на заседании 13 января одобрил внесенную Антимонопольным комитетом Украины (АМК) Концепцию реформирования системы государственной помощи субъектам хозяйствования.

Об этом сообщается на официальном сайте АМК.

Целью Концепции является повышение прозрачности предоставления и использования государственной помощи, минимизация негативного влияния госпомощи на конкуренцию и международную торговлю, адаптация украинского законодательства в этой сфере к законодательству ЕС. Срок реализации концепции – 5 лет.

Концепция предусматривает следующие задачи: мониторинг государственной помощи;

ведение реестра сведений о тех, кто предоставляет госпомощь, и ее получателях и т.д. Полномочия по проведению мониторинга, ведению реестра, составлению карты регионального деления и отчета возлагаются на центральный орган исполнительной власти.

Полномочия по контролю за влиянием госпомощи на конкуренцию и международную торговлю возлагаются на государственный орган, который не предоставляет госпомощь и имеет независимый статус. Кроме того, на такой орган возлагаются полномочия по принятию решений о возврате субъектами хозяйствования полученной помощи.

Для решения этого вопроса необходимо распределить данные полномочия между Министерством финансов и Антимонопольным комитетом.

Финансирование мер по реализации концепции будет осуществляться за счет средств госбюджета и других источников.

«Предложенный в концепции вариант решения целого комплекса проблем позволит обеспечить реформирование системы государственной помощи с наименьшими расходами и наиболее эффективным способом с учетом международного опыта», – отметил и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. По его словам, следующим шагом станет подготовка комитетом совместно с Минфином и Минэкономики плана мер по реализации концепции, который будет подан в Кабинет министров в течение месяца.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам 12 месяцев 2009 г. зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Днепропетровской – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а также в Полтавской, Хмельницкой и Луганской областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. и 7 млрд. 125,2 млн. грн. соответственно.

Новости ТЭК

Представители 11 государств поддержали реализацию проекта Евро-Азиатскосго нефтетранспортного коридора на базе Одесса-Броды-Плоцк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, соответствующее заявление подписали участники энергетической конференции, которая состоялась 14 января в Батуми (Грузия).

По данным канцелярии польского президента, декларацию подписали представители правительств и энергетических фирм из Литвы, Польши, Украины, Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Турции, Болгарии, Беларуси и Румынии.

Кроме этого, в числе подписантов есть представитель Еврокомиссии, который также принял участие в энергетической конференции, которое состоялось вместо Энергетического форума, который раньше планировался на этот же день, но был отменен из-за того, что в нем не смог принять участие украинский президент Виктор ЮЩЕНКО.

В пресс-службе отмечают, что, кроме проекта ЕАНТК, участники конференции обсудили реализацию проекта Nabucco и «Южный поток», а также ситуацию в энергетическом секторе в Восточной Европе.

В ходе конференции было представлено ТЭО проекта ЕАНТК, который имеет целью диверсификацию поставок энергоносителей в Европу, которая должна усилить ее энергетическую безопасность.

«Энергетическая конференция была важным шагом в разговорах, поскольку присутствующие в Батуми представители Казахстана и Туркменистана приняли участие в одобрении совместной декларации», - отмечает пресс-служба.

Транзит природного газа по территории Украины в 2009 году сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в 2009 году сократился на 11,4% по сравнению с 2008 годом.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, газа – на 20,3%.

Натуральные показатели транзита нефти и газа Госкомстат не приводит.

Сельское хозяйство

В Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, по сравнению с 2008 г. производство зерна уменьшилось на 13,7%, что вызвано снижением урожайности зерновых культур (на 4,9 ц с 1 га, или на 14,2%).

Сельхозпредприятиями произведено 35,8 млн. тонн зерна (78% общего валового

сбора), хозяйствами населения – 10,2 млн. тонн (22%).

В 2009 г. урожай риса вырос в 1,4 раза – до 142,9 тыс. тонн, но за счет снижения урожайности производство всех других культур зерновой группы (кроме кукурузы) против 2008 г. уменьшилось: пшеницы – на 19,3%, ячменя – на 6,2%, ржи – на 9,3%, овса – на 22,6%, гречихи – на 21,6%, проса – на 36,9%. Сокращение производства кукурузы на зерно (на 8,5%) вызвано уменьшением убранных площадей при росте урожайности с 46,9 ц до 50,1 ц с 1 га.

В Украине под урожай 2009 г. сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 27 млн. га, по сравнению с 2008 г. общая посевная площадь уменьшилась на 0,1 млн. га (на 0,5%).

(УНИАН)