Анонс на 18 января

9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция депутатов Сейма Республики Польша и известных польских политологов, которые с наблюдательной миссией присутствовали на первом туре выборов Президента Украины на тему: “Выборы президента и европейские перспективы для Украины: первый взгляд из Евросоюза”. В состав делегации входят: Адам Липински, глава постоянной комиссии Сейма Речипосполитой Польши «Украина - Польша», и сопредседатель постоянной комиссии Сейма «Восточное Партнерство», Адам Гофман, член постоянной комиссии СЕ по евроинтенрации Украины и председатель постоянной комиссии Сейма Польши по подготовке Евро-2012, Михал Вьюркевич, президент Института политических исследований и анализов, депутаты Сейма Республики Польша Мариуш Каминьски, Давид Богдан Яцкевич, Адам Максим Рогацки, и ряд известных ученых - политологов и социологов из ведущих университетов Польши. Делегация осуществляла непосредственное наблюдение за ходом голосования в Киеве, Сумской и Черниговской областях, провела ряд встреч в штабах кандидатов в Президенты, и первой из международных наблюдательных миссий выступит с независимой оценкой хода выборов в Украине. Основное внимание на пресс-конференции будет уделено геополитическим последствиям выборов в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям .

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Комитета избирателей Украины на тему: «Предварительная оценка голосования и подсчета голосов на выборах Президента Украины 17 января 2010 года». В работе примет участие Александр Черненко, председатель Правления КВУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 464-5435. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги независимого экзит-пола относительно результатов выборов в Донецкой области”. В работе примут участие эксперты Агентства моделирования ситуации и Центра социальных технологий «Социополис» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предварительное заявление Международного Республиканского Института о результатах наблюдения за выборами Президента Украины 2010". Участники: конгрессмен США Джим Колби, вице-президент Международного Республиканского Института Джуди Ван Рест, директор департамента стран СНГ Международного Республиканского Института Стив Никс, директор департамента стран СНГ Международного Республиканского Института Крис Холзен (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 5813242; 5813241. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Результаты наблюдения Международной миссии по наблюдению за выборами ENEMO в день голосования”. Международная миссия по наблюдению за выборами ЕNЕМО начала свою работу 1 декабря 2009 года. С 15 декабря 2009 года 50 долгосрочных наблюдателей проводили долгосрочное наблюдение во всех областях Украины. 400 краткосрочных наблюдателей из 15 стран-членов ENEMO были направлены во все регионы Украины для проведения наблюдения по всем процедурам в день голосования 17 января 2010 года. Участники ENEMO: Таскин Рахимбек - председатель международной миссии наблюдения; Иван Ивкович – зам.председателя миссии; Флорин Поенару, Али Алиев - координаторы долгосрочных наблюдателей, во время пресс-конференции обнародуют Отчет о проведенном наблюдении в день выборов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 234-24-77, 234-24-78.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги психолога Филиппа Богачева «Пикап: самоучитель по соблазнению». Психолог Филипп Богачев, основатель крупнейшего в мире тренинга по гармонизации отношений, сумел структурировать опыт 50000 успешных соблазнителей в одной книге. Как правильно общаться с девушкой? Почему, казалось бы, достойные парни не могут найти себе идеальную девушку? Как становятся подкаблучниками? Почему соблазнению можно и нужно учиться? На все эти вопросы ответит сам автор на презентации книги с последующей автограф-сессией (ул .Крещатик , 4 . конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 12 января Решение по делу по конституционному обращению общества с ограниченной ответственностью „Международный финансово-правовой консалтинг“ об официальном толковании части третьей статьи 99 Гражданского кодекса Украины. Судья-докладчик по делу - Виктор Шишкин (ул.. Жилянская, 14). Нужна аккредитация. Телефоны: 238-10-80, 238-11-38 до 16-30 15 января и до 12-30 18 января.

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