Сегодня в Украине "день тишины"

В Украине сегодня наступает “день тишины” перед назначенными на 17 января выборами Президента.

Таким образом, после полуночи на 16 января должна быть снята вся наружная реклама на всей территории страны, прекращена трансляция агитационных материалов на радио и телевидении, их размещение в печатных СМИ, распространение любой рекламной продукции. У граждан должно быть время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

Кандидаты в президенты готовятся

Кандидаты в президенты по-разному планируют провести этот день. В частности, действующий президент Виктор Ющенко в субботу планирует принять участие во Всеукраинском казацком творческом мероприятии "Будь свободным!", который пройдет в Национальном дворце искусств "Украина".

Лидер Партии регионов Виктор Янукович будет молиться в Киево-Печерской Лавре. Он планирует спуститься в Святые пещеры, после чего примет участие в богослужении в Кресто-Воздвиженском храме.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин выступит в роли капитана команды по мини-футболу и сразится с командами тележурналистов и пограничников.

18 кандидатов

Напомним, в воскресенье, 17 января, состоятся выборы президента Украины. В них примут участие 18 кандидатов. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей. Если ни один из них не достиг этого результата, то два кандидата, набравших наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, который пройдет через три недели, 7 февраля.

Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени (с 9 до 21 часа мск.). После закрытия избирательных участков будут обнародованы данные exit-polls, а первые предварительные итоги голосования планируется объявить утром понедельника, 18 января.

По данным ЦИК Украины, в голосовании могут участвовать 36,5 миллиона избирателей. Порядка трети из них еще не решили, кому из кандидатов они отдадут предпочтение, отмечает информационное агентство dpa.

Значительных фальсификаций не ожидается

Каких-либо значительных фальсификаций на предстоящих выборах не будет, считает украинский социолог Владимир Паниотто. По его мнению, избирательной комиссией сейчас уже не так просто манипулировать, как ранее, сообщает dpa.

Подтасовка результатов будет блокирована кандидатами от различных центров власти, считает Паниотто. "Экс-фальсификаторам выборов, а ныне оппозиционерам сегодня это не нужно, а теряющая баллы под напором кризиса власть не имеет такого ресурса, как некогда Кучма и Янукович, ибо (она) не монолитна", - заявил он.