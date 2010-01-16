ООН призывает выделить на восстановление Гаити 562 млн. долл.

С призывом выделить на восстановление разрушенной землетрясением Гаити $562 млн. выступила Организация Объединенных Наций, сообщает k2kapital.

Выступая в пятницу на специальном мероприятии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Джон Холмс назвал происшедшее в Гаити "ужасной катастрофой", затронувшей три миллиона человек.

Ранее ООН выделила из специального фонда $10 млн. на оказание Гаити экстренной помощи. О намерении помочь пострадавшей от стихийного бедствия беднейшей стране Южного полушария уже заявили многие государства.

В пятницу власти Гаити и ООН официально подтвердили, что в результате землетрясения в стране погибли 9 тыс. человек. Однако, по словам Джона Холмса, число жертв резко возрастет. По предварительным оценкам, в стране погибли десятки тысяч человек.

"В настоящее время в Гаити работает 17 команд спасателей из разных стран, еще десять команд скоро прибудут в страну", - отметил он. Жители Гаити нуждаются в чистой воде, пище и товарах первой необходимости. В пострадавшей в результате удара стихии стране ощущается острая нехватка медикаментов и врачей. Согласно данным Женского фонда ООН (ЮНФПА), в зоне бедствия оказались 37 тыс. беременных женщин.