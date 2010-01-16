Президентские выборы в Украине пройдут без фальсификаций

Выборы Президента Украины состоятся без значительных фальсификаций.

Об этом в комментарии газете “Зеркало недели” (№1 за 15-22 января 2010 года) заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО.

“Президентские выборы в Украине пройдут без значительных фальсификаций, поскольку использование админресурса блокировано несколькими кандидатами от разных центров власти”, - объяснил свое мнение эксперт.

Он считает, что “экс-фальсификаторам выборов, а ныне – оппозиционерам сегодня это не нужно, а власть, которая теряет баллы под натиском кризиса, не имеет такого ресурса, как когда-то имели КУЧМА и ЯНУКОВИЧ”.

Также, по словам В.ПАНИОТТО, “Банковая ведет своего кандидата, Грушевского, – своего, тем самым в значительной степени нейтрализуя админпопытки друг друга”.

По мнению социолога, негативную роль для лидера избирательной гонки может сыграть его высокий рейтинг.

“Электорат в такой ситуации имеет привычку расхолаживаться, полагаясь на активность соседа. Тогда как симпатики “второго”, напротив, мобилизируются, чтобы поддержать своего. Процент корректировки здесь, конечно, не заоблачный, но заметный”, - отметил он.