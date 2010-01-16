МВД будет информировать о состоянии на избирательных участках
14:33, 16 января 2010Разное
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В день голосования каждые два часа
В день голосования каждые два часа Министерство внутренних дел будет информировать о состоянии на избирательных участках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«Каждые два часа в оперативном порядке мы будем информировать о ситуации», - сказал он.
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