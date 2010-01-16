МВД будет информировать о состоянии на избирательных участках

В день голосования каждые два часа Министерство внутренних дел будет информировать о состоянии на избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Каждые два часа в оперативном порядке мы будем информировать о ситуации», - сказал он.