МВД выявило 6400 фальшивых заявлений граждан

По обращениям граждан и органов прокуратуры Министерство внутренних дел провело проверку заявлений избирателей, которые выразили желание голосовать на дому и установило, что 6400 из них сфальсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в том числе отдельные из этих сфальсифицированных заявлений были написаны от имени умерших людей. Всего же, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, о голосовании на дому официально заявили, по данным на вчерашний день, 781290 граждан, из которых больше всего в Донецкой области (почти 95 тыс.), в Харьковской и Луганской (по 56 тыс.). Кроме того, органы внутренних дел возбудили 94 уголовных дела по фактам попыток подкупа избирателей. Больше всего таких дел в Тернопольской области и в городе Киеве.

Вместе с тем органами МВД было получено 656 заявлений о нарушении избирательного законодательства. Из них 80 о хулиганских действиях, 66 – о попытках подкупа, 15 – о потерях печатей и тому подобное. Также Ю.ЛУЦЕНКО акцентировал внимание на том факте, что сейчас по выявленным сфальсифицированным заявлениям о голосовании на дому возбуждены уголовные дела и в соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность за это влечет за собой лишение свободы на срок до 6 лет.

Следовательно, Ю.ЛУЦЕНКО порекомендовал гражданам «не испытывать на прочность МВД и голосовать исключительно по зову души и сердца».