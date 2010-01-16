Президентские выборы в Украине

Deutsche Welle обратилась с просьбой об интервью ко всем 18 кандидатам: Инне Богословской, Михаилу Бродскому, Анатолию Гриценко, Юрию Костенко, Владимиру Литвину, Александру Морозу, Александру Пабату, Василию Противсих, Сергею Ратушняку, Олегу Рябоконю, Петру Симоненко, Людмиле Супрун, Сергею Тигипко, Юлии Тимошенко, Олегу Тягнибоку, Виктору Ющенко, Виктору Януковичу, Арсению Яценюку.

Никто из них не ответил категорическим отказом, однако не все кандидаты дали окончательный ответ. В досье Deutsche Welle собраны уже проведенные интервью.

Инна Богословская: Украина должна стать мостом между Западом и Россией

В интервью Deutsche Welle кандидат в президенты Инна Богословская заявила, что Украина нуждается в обновлении элит и внедрении европейских ценностей в жизнь и законодательство страны. (14.01.2010)

Юрий Костенко: Россия вновь пытается подчинить Украину

В интервью Deutsche Welle лидер Украинской народной партии и кандидат в президенты Юрий Костенко заявил, что российские руководители до сих пор думают о том, что можно вернуть Украину в сферу интересов России. (15.01.2010)

Владимир Литвин: Различия на Украине надо превратить в преимущества

Спикер Верховной рады, кандидат в президенты Украины в интервью Deutsche Welle заявил, что важно предотвратить политический хаос, который не дает Украине выйти из кризиса, и не допустить монополизации власти. (14.01.2010)

Александр Мороз: Украине нужна европейская модель управления государством

ВВ интервью Deutsche Welle лидер Социалистической партии Украины и кандидат в президенты заявил, что Майдан дал украинцам осознание того, что надо бороться за свободу, но ценности Майдана были преданы нынешней властью. (15.01.2010)

Александр Пабат: Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой

Кандидат в президенты Украины видит основную проблему в том, что власть в стране пытается воспитывать не гражданское общество, а общество политического инфантилизма. (15.01.2010)

Василий Противсих: "Выселить в Воркуту всех политиканов, бандитов и педофилов!"

В интервью Deutsche Welle кандидат в президенты Украины Василий Противсих заявил, что его главный предвыборный лозунг - экономически сильное государство. (15.01.2010)

Сергей Ратушняк: Украине нужна диктатура порядка и закона

В интервью Deutsche Welle мэр города Ужгорода, кандидат в президенты Сергей Ратушняк заявил, что как во внутренней, так и во внешней политике уважают только силу. (16.01.2010)

Петр Симоненко: Олигархи погубят Украину

Лидер Коммунистической партии Украины и кандидат в президенты Петр Симоненко считает, что главной целью политического диалога с Россией должна стать энергетическая безопасность страны. (14.01.2010)

Сергей Тигипко: Украине нужны либеральные реформы

В интервью Deutsche Welle лидер партии "Сильная Украина" и кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко заявил, что стране нужно больше демократии, рыночной экономики и справедливо распределенной социальной поддержки. (14.01.2010)