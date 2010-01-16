Старое название улицы в паспорте не препятствует голосованию

Старое название улицы в паспорте не является препятствием для голосования лучан.

Как рассказала начальник отдела ведения Государственного списка избирателей мэрии Луцка Наталия ГАЛЬЧЕНКО, разногласия в списке избирателей на обычном избирательном участке и паспортах граждан Украины относительно наименования улицы (проспекта, бульвара, площади, переулка, квартала, угла и тому подобное) и номера дома в случае, если такие разногласия касаются той же улицы или того же дома, не могут быть основанием для отказа в выдаче избирательного бюллетеня избирателю, включенному в список избирателей, и не требуют внесения изменений в список избирателей. Это предусмотрено в пункте 7.11 Постановления ЦИК No.475, отметила она.

Поскольку на протяжении нескольких последних лет в Луцке были переименованы ряд улиц, то, как отметила Н.ГАЛЬЧЕНКО, отделом ведения Государственного реестра избирателей городского совета Луцка был подготовлен перечень, который включает сведения о новых, переименованных улицах и присвоении номеров новым домам, изменения нумерации существующих домов, относительно которых могут возникать разногласия в списке избирателей и паспортах граждан Украины, с указанием их предыдущих наименований, нумерации. Этот перечень был подготовлен в разрезе каждого избирательного участка и направлен окружной избирательной комиссии.

«При передаче предварительных списков избирателей окружной комиссии 17 декабря мы подчеркивали, что нами подготовлены соответствующие комплекты документов для каждого участка, на котором были изменения нумерации или названия улицы. Мы передали их в ОИК предварительно для последующей передачи этих комплектов документов участковым избирательным комиссиям», - заметила Н.ГАЛЬЧЕНКО.

Справка: В Луцке на протяжении последних лет были изменены названия 9 улиц: ул. Кузнецова на ул. Генерала Шухевича; ул. Медведева на ул. Сенаторки Левчанивской; ул. Павлика Морозова на ул. Степана Мазурца; ул. Паши Савельевой на ул. Галшки Гулевичивны; ул. Красноармейская на ул. Героев УПА; ул. Суворова на ул. Степана Бандеры; ул. Некрасова на ул. Нестора Бурчака; ул. Чапаева на ул. Варваровка; ул. Парижской Коммуны на ул. Красной Калины, а также названа новая улица им. Героев Крут.