СБУ за сутки выявила 18 нарушений избирательного законодательства

На протяжении последних суток Служба безопасности Украины процессуально задокументировала и передала в органы прокуратуры 18 фактов нарушения избирательного законодательства в ходе выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, наиболее распространенными нарушениями избирательного законодательства оказалось внесение в списки избирателей умерших лиц, лиц, не проживающих по указанным адресам, недееспособных лиц, а также невнесение в список избирателей граждан, проживающих в данном территориальном избирательном округе.

Также обнаружены факты подкупа избирателей и склонение работников предприятий, организаций, учреждений и студентов учебных заведений к голосованию за определенного кандидата служебными лицами.

Вместе с тем спецслужба заявляет о нарушении со стороны членов избирательных комиссий и констатирует случаи недостаточного материально-технического обеспечения избирательных участков.