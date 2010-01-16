В Донецке созданы все условия для голосования на выборах

В Донецке созданы все условия для проведения голосования по выборам Президента Украины, соответствующие всем требованиям Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. «Мы проверили выборочно практически во всех районах состояние и условия проведения избирательной кампании, условия соответствуют требованиям ЦИК, - сказал мэр. - И все вопросы, которые касаются жизнеобеспечения, резервного электропитания, на случай ухудшения погодных условий, все вопросы решены».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО констатировал, что в Донецке организованно 5 окружных избирательных комиссий, 421 участок для голосования из них 42 специальных, которые находятся в лечебных учреждениях города. В списки для голосования, согласно реестра избирателей и уточненных списков после работы с реестром избирателей, внесено 719 517 человек, отметил мэр. И добавил, что по состоянию на сегодня (на 12.00) участковые комиссии всех 5 округов получили бюллетени, проведены заседания избирательных комиссий и организована работа в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас с удостоверениями ЦИК в ранге международных наблюдателей в Донецке прибыли 77 наблюдателей, заключил мэр.