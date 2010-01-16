Завтра в МВД состоятся два брифинга
15:56, 16 января 2010Разное
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О работе милиции во время выборов
17 января 2010 года, в 12.00 и 18.00, в Министерстве внутренних дел Украины (ул. Богомольца,10) состоятся брифинги руководства министерства относительно работы милиции по охране общественного порядка и гарантирования безопасности во время выборов Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Аккредитация СМИ на брифинги проводится по телефонам: 254-75-18; 254-75-50 и 254-75-26.
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