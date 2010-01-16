В Сумской области испорчены 8027 избирательных бюллетеней

В канун выборов в Сумской области были испорчены 8027 избирательных бюллетеней.

Об этом УНИАН сообщило в ССО ГУ МВД Украины в Сумской области.

Как установлено, неизвестное лицо, назвавшись представителем избирательной комиссии, позвонило по телефону на избирательные участки и сообщило о выбытии одного из кандидатов на пост Президента Украины, обязав председателей поставить соответствующие отметки в бюллетенях. Что и было сделано, хотя информация и не отвечала действительности. Такие факты милиция зафиксировала на семи избирательных участках в Путивльском, Буринском, Ахтырском районах и городе Сумы. Сейчас прокуратура области проводит детальную проверку и выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия. Испорченные бюллетени в ближайшее время будут заменены на новые в полном объеме.

«Стражи порядка заверяют, что сделают все возможное, чтобы избежать нарушений во время избирательного процесса, а желающих нарушить закон предупреждают об уголовной ответственности. Со всеми вопросами относительно правоохранительного обеспечения выборов Президента Украины на территории Сумской области граждане могут обращаться по телефонам оперативного штаба ГУМВД», - сообщила сотрудник ССО ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА.