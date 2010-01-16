За выборами президента наблюдают 3 тыс. иностранных экспертов

За ходом президентской кампании на Украине наблюдають более 3 тысяч международных наблюдателей. Некоторые из них уже выразили беспокойство в связи с возможными манипуляциями со списками избирателей и голосованием на дому, сообщает Немецкая волна.

С 14 января на Украине работают наблюдательные миссии Европарламента, парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ и НАТО. До дня голосования наблюдатели от международных организаций в Киеве успели пообщаться с основными кандидатами на президентский пост, встретиться с членами избирательных комиссий и журналистами. В субботу, 16 января, большинство наблюдателей разъедутся по регионам, с тем чтобы там следить за ходом голосования.

ОБСЕ обещает, что факты будут говорить сами за себя

700 наблюдателей отправило на этот раз на Украину Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Руководитель миссии Хайди Тальявини отметила, что эксперты ОБСЕ будут оценивать сам процесс голосования и выполнение избирательного законодательства Украины.

Но в тоже время, по словам руководителя миссии БДИПЧ ОБСЕ, международные наблюдатели не намерены вмешиваться в процесс голосования. Тальявини подчеркнула, что наблюдатели будут лишь фиксировать факты. А какие выводы будут сделаны по итогам деятельности наблюдателей, это уже вопрос к украинской власти.

Агитация за кандидатов проходила свободно

Кроме краткосрочных миссий наблюдателей за ходом предвыборной гонки на Украине уже почти месяц следят эксперты из международных общественных организаций. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) уже представила предварительный отчет о подготовке Украины к выборам. Эксперты ENEMO отметили, что в целом агитация за кандидатов в президенты проходила свободно, без давления на избирателей, поэтому граждане могли беспрепятственно ознакомиться в СМИ с программами всех кандидатов.

Вместе с тем эксперты выразили обеспокоенность отсутствием четких правил голосования на дому и на избирательных участках за рубежом, поскольку это, по их мнению, "создает условия для злоупотреблений и манипуляций". Именно поэтому ENEMO приняла решение следить за ходом голосования и на избирательных участках за рубежом. На восьми из них будут работать 11 экспертов, сообщила руководитель международной наблюдательной миссии ENEMO Таскын Рахимбек.

Предвзятые наблюдатели?

Уже на следующий после голосования день большинство наблюдательных миссий готовы представить отчет о соблюдении демократических норм в ходе выборов. Ныне действующий президент Украины Виктор Ющенко выразила уверенность в том, что СМИ и иностранные наблюдатели могут обеспечить честность и непредвзятость голосования.

В свою очередь председатель Верховной рады Владимир Литвин считает ненужным присутствие на президентских выборах чрезмерного числа международных наблюдателей. По мнению спикера, некоторые политические партии пытаются применить новую технологию: ввозят в страну наблюдателей от тех или иных государств или организаций в расчете на то, что они дадут выгодную для кандидатов от этих партий оценку голосования. Подобные заявления все чаще стали звучать после скандала с отказом в регистрации 2 тысяч наблюдателей из Грузии.

За украинскими выборами будет следить и делегация наблюдателей, состоящих из депутатов российской Госдумы. В состав делегации во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Александром Бабаковым вошли девять человек. Они побывают на избирательных участках в Киеве и Киевской области, Донецке, Одессе и Симферополе. Прислала своих наблюдателей на Украину и Межпарламентская Ассамблея государств-участниц СНГ.