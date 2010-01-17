В штабе Ющенко результаты экзит-полов не комментируют
20:50, 17 января 2010Разное
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Бессмертный ждет официальных данных
В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не хотят комментировать результаты экзит-полов.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что штаб будет комментировать только официальные результаты выборов.
«Тогда мы определим свою позицию», - сказал он.
Вместе с тем, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, на данный момент можно констатировать, что выборы прошли демократично и без существенных нарушений.
Как сообщал УНИАН, по данным нескольких экзит-полов, за В.ЮЩЕНКО проголосовали около 6% избирателей.
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