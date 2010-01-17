БЮТ проводит параллельные подсчеты голосов

Блок Юлии Тимошенко проведет три параллельных подсчета голосов первого тура выборов президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель избирательного штаба БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, уже через несколько часов в БЮТ будут предварительные данные выборов, переданные с помощью телефонной связи с участков. Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, через 4-5 часов будут материалы на базе электронного подсчета голосов, благодаря сканированию протоколов с участков. При этом с утра, 18 января, в БЮТ будут 100% копий протоколов с мокрыми печатями и подписями членов участковых комиссий. «Я надеюсь, что не будут проведены масштабные фальсификации, которые могли бы полностью испортить расстановку кандидатов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.