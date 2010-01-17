Кто лидирует в Киеве (по результатам экзит-пола Интера)

Согласно результатам экзит-пола, организованного телеканалом “Интер”, на выборах Президента Украины 17 января в столице лидерами стали Юлия ТИМОШЕНКО с 38,7% и Сергей ТИГИПКО с 18,6%.

Об этом сообщили во время телемарафона на телеканале “Интер”, посвященном выборам Президента Украины.

В соответствии с данными экзит-пола, по Киеву кандидат Виктор ЯНУКОВИЧ занимает третье место – за него проголосовали 15% киевлян. За ним следуют Арсений ЯЦЕНЮК и Виктор ЮЩЕНКО, соответственно, – 8% и 5% голосов опрошенных избирателей.

Как сообщал УНИАН, согласно первым результатам этого же экзит-пола, обнародованными в 20.00, по результатам по 420 избирательным участкам по всей Украине, на выборах Президента Украины больше всего голосов набирает кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с 36,6% избирателей. На втором месте Ю.ТИМОШЕНКО – более чем 25%, С.ТИГИПКО с 13,5% - на третьем месте.