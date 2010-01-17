Эксперт: Януковичу еще рано пить шампанское

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заявляет, что поскольку разрыв между результатами голосование на президентских выборах первых двух кандидатов не больше 10% голосов избирателей, “главная драма развернется во втором туре”.

Такое мнение политолог выразил на телеканале “Интер”, комментируя результаты всех экзит-полов, проведенных сегодня, в день голосования.

По словам К.БОНДАРЕНКО, “пока еще не факт, что нынешний фаворит кампании может стать фаворитом второго тура”, и расслабляться кому-то вряд ли стоит, а сложившаяся ситуация не дает оснований для того, чтобы кто-то уже сегодня пил шампанское.

Второй важный момент, считает эксперт, – это явка, которая является ниже прогнозируемой, особенно на востоке Украины. Поэтому, по его словам, следует вынести уроки тем, кто организовывал кампанию в этом регионе.

Третий “достаточно интересный” момент, который отметил политолог, это – “феномен Сергея ТИГИПКО”, демонстрирующий, что значительная часть избирателей устала от привычных лиц и брендов, и находится в поиске “третьей силы”. И эта третья сила сегодня продемонстрировала 13,5% практически во всех экзит-полах, подчеркнул эксперт.