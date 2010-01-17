Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает, что выборы будут сорваны. Об этом она сказала в интервью журналистам сегодня.

«Я ничего не исключаю, с учетом того, что сегодня произошло, когда в день выборов получили очень интересные решения судов», - сказала она.

Также В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что есть вопросы относительно легитимности многих решений Центральной избирательной комиссии.

«В этой ситуации я не исключаю ничего, и, мне кажется, что две крупнейшие политические силы и крупнейшие фракции в парламенте именно к этому и вели», - сказала глава СП, обратив внимание на несовершенство закона о выборах Президента Украины.

В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что БЮТ и ПР так и не внесли изменений в этот закон, чтобы защититься от фальсификаций.

«Была надежда каждого делать дела по-своему, и в том числе ситуация с легитимностью или нелегитимностью одного из членов ЦИК – это тоже определенная технология», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Это может быть очень серьезным поводом для непризнания выборов, или разного рода фальсификаций», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, видит ли она возможность обжалования выборов, если Партию регионов и БЮТ устроят результатов первого тура, В.УЛЬЯНЧЕНКО посоветовала подождать. «Давайте мы посмотрим окончание (выборов), подвоз протоколов в ЦИК, и увидим, как будут действовать эти две политические силы и на что они надеялись, когда, собственно, привели к такой, я бы сказала, нелегитимности и в законе о выборах, и в Центральной избирательной комиссии», - сказала глава СП.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Апелляционный административный суд Киева принял ряд решений, которые касаются процедуры голосования. Заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ утром сообщила, что в комиссию поступило решение Киевского апелляционного административного суда о том, что голосование на дому разрешается лишь при наличии медицинской справки о неспособности избирателя самостоятельно прийти на участок. По ее словам, это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Также суд отменил решение Центральной избирательной комиссии, которым разрешалось вносить в день голосования в списки избирателей изменения по решению участковых избирательных комиссий. Кроме того, суд вынес решение о восстановлении в должности члена ЦИК Анатолия ПИСАРЕНКО.