Тимошенко: все экзит-полы, кроме национального, заказные

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что данные большинства экзит-полов искажены, поскольку они являются заказными.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Я думаю, что все вы понимаете и знаете, что есть только один экзит-пол, который не был заказан, который не был проплачен, который не работал на круг, который окружает ЯНУКОВИЧА, – это национальный экзит-пол», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что все остальные экзит-полы - это просто заказные пиар-технологии, которые направлены на то, чтобы дать возможность В.ЯНУКОВИЧУ сфальсифицировать данные выборов. «Но мы не позволим этого сделать. И я как кандидат в президенты никогда не допущу, чтобы страна свернула с того пути, на который она уверенно стала в 2004 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, В.ЯНУКОВИЧ получил на выборах Президента Украины 31,5% голосов избирателей, Ю.ТИМОШЕНКО - 27,2%.