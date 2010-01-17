Тигипко не намерен поддерживать ни одного из кандидатов

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО не намерен поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня в ходе пресс-конференции в своем штабе в Киеве.

«Я верил, что мой избиратель умный человек. Я советовать сейчас не буду. Он сам определится», - сказал С.ТИГИПКО. «Я никого поддерживать не буду, как и обещал, тем более, я не услышал от лидеров того, за счет чего они хотят изменить страну», - сказал он. Вместе с тем он отметил, что на сегодня не ведет переговоров о каких-либо должностях в новом правительстве.