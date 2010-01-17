Окончательные данные экзит-пола ICTV

Согласно окончательным результатам экзит-пола, организованного телеканалом ICTV, на выборах Президента Украины кандидаты на эту должность имеют такие результаты: Виктор ЯНУКОВИЧ – 34,50%, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,63%, Сергей ТИГИПКО – 13,79%.

Кроме того, за Арсения ЯЦЕНЮКА голоса отдали 7,01% избирателей, Виктора ЮЩЕНКО – 5,65%, Петра СИМОНЕНКО – 3,02%, не поддержали ни одного кандидата – 2,97%, Владимира ЛИТВИНА – 2,29%, Олега ТЯГНИБОКА – 2,12%, Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,31%, Инну БОГОСЛОВСКУЮ - 0,39%, Александра МОРОЗА – 0,36%, Людмилу СУПРУН – 0,25%, Юрия КОСТЕНКО – 0,24%, Василия ПРОТЫВСИХ – 0,16%, Александра ПАБАТА – 0,15%, Сергея РАТУШНЯКА – 0,07%, Михаила БРОДСКОГО – 0,06%, Олега РЯБОКОНЯ – 0,03%.

Об этом сообщается на сайте телеканал ICTV.

В рамках экзит-пола опрошены 25 тыс. 105 избирателей на 300 избирательных участках Украины, привлечены 900 интервьюеров на местах, и 40 - в кол-центре. Опрос начался сразу после открытия избирательных участков в 08:00 и продолжался до завершения голосования.

Как отмечается на сайте телеканала, сегодняшний экзит-пол (опрос на выходе из избирательных участков) помогала организовать ведущая зарубежная социологическая компания – «GFK NOP», исследование было проведено согласно международным стандартам, которые используют основные мировые телекомпании.