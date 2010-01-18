Результаты обработки 60,14% протоколов

По результатам обработки 60,14% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 36,38% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,41%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию с избирательных участков.

На третьем месте – Сергей ТИГИПКО (13,22%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (6,84%), на пятом - Виктор ЮЩЕНКО (4,97%).

Далее идут: Петр СИМОНЕНКО (3,62%), Владимир ЛИТВИН (2,37%), Олег ТЯГНИБОК (1,34%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,21%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,42%). Не поддержали ни одного из кандидатов - 2,22% избирателей.