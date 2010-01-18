Сомалийские пираты получили самый большой выкуп

Сомалийские пираты получили выкуп за танкер Маран Центаурус. На его борту - 28 моряков, в частности двое украинцев.

Как сообщает “5 канал”, пиратам заплатили от 5,5 до 7 миллионов долларов.

Это самая большая сумма, которую когда-либо давали сомалийским пиратам за освобождение заложников.

Однако пока неизвестно, когда моряки окажутся на свободе. Еще до того, как выкуп сбросили на судно, между пиратами началась стрельба. Корсары, которые на катерах охраняли корабль, начали требовать свою долю от тех пиратов, которые были на танкере.

Сейчас судно находится вблизи сомалийского порта Хобйо, за ним следит греческий военный корабль.