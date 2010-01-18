ЦИК уже обработала 80,27% протоколов

По состоянию на 10.00, Центральная избирательная комиссия обработала 80,27% протоколов участковых избирательных комиссий: Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,76% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,72%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах в ЦИК.

За этими двумя кандидатами следуют: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,33%, Петр СИМОНЕНКО – 3,56%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,42%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%, не поддержали ни одного из кандидатов – 2,21%.