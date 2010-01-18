США утрачивают лидирующие позиции в мире в сфере научно-технических исследований. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном Национальным научным советом страны. Как отмечает ИТАР-ТАСС, по закону подобные оценки представляются администрации и конгрессу США раз в два года.

Помощник директора Управления научно-технической политики Белого дома Кей Коидзуми считает, что по своему значению новый документ - своего рода отчет "о положении страны" в области науки, техники, инженерии и математики. "Данные начинают отражать тревожную картину, - заявил он на презентации доклада. - Доминирование США серьезно ослаблено".

Согласно американским оценкам, дело прежде всего в том, что конкуренты опережают США по масштабам вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы /НИОКР/. Если в Америке такие расходы растут в последние 10 лет в среднем на 5-6 проц в год, то в ряде стран Азии темпы роста вдвое, втрое, а порой и в четыре раза выше. В результате в процентах от ВВП США сейчас отстают по размерам вложений в НИОКР не только от Японии, но и от Южной Кореи, вырвавшейся в мировые лидеры.

Еще один ключевой показатель, на который обратили внимание составители доклада, - публикация отчетов о новых научно-технических исследованиях. США остаются мировым лидером в этой сфере, но им наступают на пятки другие страны, прежде всего Китай. Сейчас на долю КНР приходится 8 проц таких публикаций против всего 2 проц в 1995 г.

Наконец, и в области патентной защиты авторских прав на изобретения и открытия в США к таким традиционным лидерам, как сама Америка, ЕС и Япония в последнее время все чаще присоединяются Тайвань и Южная Корея.