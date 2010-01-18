ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Ахметов выставил счет Таруте», в котором пишет - компания «Метинвест Холдинг» Рината Ахметова отсудила у предприятий, подконтрольных Сергею Таруте, 132,6 млн. грн. Причина судебных разбирательств - невыполнение Тарутой контрактов на поставку железной руды...

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetov-vystavil-schet-tarute-136151/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Гривню подвела декабрьская щедрость» пишет - динамика валютного рынка в первой половине января дает два четких сигнала. Во-первых, девальвационные опасения сохранились на достаточно высоком уровне, способном нарушить хрупкое равновесие. Во-вторых, избыточный спрос на валюту не настолько велик, чтобы угрожать стабильности гривни в среднесрочной перспективе. Поэтому постоянная готовность НБУ продать часть валюты из своих резервов для удовлетворения избыточного спроса на нем будет выступать основным фактором поддержки стабильности гривни...

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-grivnju-podvela-dekabrskaja-cshedrost-136145/

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«Дело» в материале «Что первым делом должен сделать новый президент?» подает результаты собственного исследования данного вопроса. Он задавался топ-менеджерам и представителям различных сфер бизнеса…

http://delo.ua/vlast/vybory/chto-pervym-delom-dolzhen-sdelat-novyj-prezident-136161/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Сборы пойдут на погружение» пишет – Минэкономики предложило Кабмину увеличить грузооборот в портах за счет снижения ставки портовых сборов почти на треть. В портах говорят, что таким образом лишь снизятся их доходы. А эксперты добавляют, что падение грузооборота – мировая тенденция, и пересмотр тарифов является рискованным способом улучшения ситуации в отрасли…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1306123

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «По чужим стандартам» пишет – Генпрокуратура признала незаконным отказ Кабмина от повышения размера социальных стандартов и приостановила действие постановления правительства, которым выплаты пенсий и госпомощи устанавливаются на уровне 2009 года. В Кабмине уже предупредили, что оспорят решение Генпрокуратуры в суде,– необходимых для повышения 60 млрд грн нет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1306106

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Издание «Экономические известия» в материале «Телекоммуникационный рынок сузится» пишет - для рынка телекоммуникаций в этом году будет свойственно продолжение падения цен на услуги доступа в интернет, а также стимулирование потребления услуги голосовой связи со стороны лидеров рынка фиксированной и мобильной связи. В сегменте ШПД должна начаться консолидация как на национальном, так и на региональном уровнях. Продолжится становление технологий мобильной передачи данных — WiMax, UMTS. Крупнейшей сделкой года может стать объединение «Киевстара» и Beeline…

http://eizvestia.com/markets/full/4188376

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Также «Экономические известия» в публикации «Цены на горючее ползут вверх» пишут - в течение прошлой недели топливо на АЗС подорожало на 70-80 коп./л. Среди причин подобного скачка стоимости, кроме традиционного следования тенденциям мирового рынка, эксперты называют и ряд субъективных факторов. Но уверены, что до конца января планка в 8 грн./л так и не будет взята…

http://eizvestia.com/markets/full/4188394

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«Газета по-киевски» в материале «Янукович и Тимошенко: послевыборная ночь - в дорогих отелях» пишет – после окончания голосования издание побывало в штабах кандидатов. И Янукович, и Тимошенко, и Тигипко делали вид, что довольны результатом и накрыли щедрые столы. В примеру, Тигипко угощал шашлыком из осетрины. А в команде почти не президента Ющенко решали, за кого голосовать во втором туре…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/17/223016.html

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Издание «Сегодня» в публикации «От гриппа за день умерли две беременные женщины» пишет - количество жертв гриппа и ОРВИ в Украине по состоянию на 17 января достигло 986 человек. За последние сутки умерло 5 больных, в том числе 2 беременных. Эпидпорог превышен в четырех областях и Крыму, вирус идет на Киев…

http://www.segodnya.ua/news/14107998.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Деньги подешевели» пишет – Сбербанк России вернул ставки по вкладам на докризисный уровень. Это более важный индикатор стоимости денег, чем ставка ЦБ, считают эксперты. Заемщикам остается ждать более дешевых кредитов, а вкладчикам — аналогичных мер от других банков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/18/223084

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Издание «Известия» в публикации «Трезвая мысль» пишет – правительство РФ приняло программу борьбы с алкоголизмом. Главная цель антиалкогольной концепции - к 2020 году снизить потребление горячительных напитков. С нынешних восемнадцати литров на человека в пересчете на чистый спирт до восьми. Возрождать лечебно-трудовые профилактории правительство пока не собирается. Вместо этого алкоголиков будут лечить в психологических и реабилитационных центрах и вразумлять с помощью пропаганды здорового образа жизни…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3137352/

(УНИАН)